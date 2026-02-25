Mon Laferte será nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar tras su paso por la Quinta Vergara

Mon Laferte será reconocida como Hija Ilustre de Viña del Mar en una ceremonia programada de forma preliminar para el viernes 27 de febrero de 2026 en el Teatro Municipal de Viña del Mar, un día después de su presentación en la Quinta Vergara.

La gestión fue impulsada durante tres años consecutivos por la concejala Nancy Díaz Soto (FA), quien ingresó formalmente la solicitud en noviembre de 2024 tras el éxito de la artista en los Latin Grammy, reiterando la propuesta en enero y octubre de 2025.

Nacida el 2 de mayo de 1983 en el barrio Gómez Carreño como Norma Monserrat Bustamante Laferte, la cantante ha construido una carrera internacional con presencia en América Latina y Europa.

Su debut en el certamen viñamarino en 2017 y su retorno en 2020 marcaron un lazo artístico con el escenario de la Quinta, que ahora suma este reconocimiento institucional.

Según el decreto municipal firmado el 6 de febrero de 2025, la Gaviota de Platino exige al menos 30 años de trayectoria formal y un vínculo acreditado con el festival. Aunque cumple con la segunda condición, su carrera televisiva comenzó en 2003 en el programa "Rojo fama contrafama", por lo que no alcanzaría el período requerido.

Así, el nombramiento como Hija Ilustre se perfila como el máximo honor que le entregará oficialmente la ciudad que la vio crecer y que podrá disfrutar una noche compartida con Piare con P y con Yandel en un show sinfónico.