Música

Morrissey canceló un concierto porque el ruido de la ciudad no lo dejó dormir

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

Es una de las excusas más insólitas que ha entregado el cantante en los últimos años.

El cantante Morrissey anunció que no podrá ofrecer el concierto programado para la noche de este jueves en Valencia (España) por falta de sueño y "debido al ruido" en la ciudad, que se prepara para celebrar sus Fallas, celebración tradicional de la región.

En un comunicado el exlíder de The Smiths señala que llegó a Valencia desde Milán (Italia), "pero no ha podido descansar allí debido al ruido".

Las Fallas son las fiestas más emblemáticas de la ciudad española, que destacan por las "mascletàs", espectáculos pirotécnicos de gran potencia sonora que tienen lugar diariamente desde el comienzo de la festividad.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", explica.

El comunicado alega que "el espectáculo no se cancela", sino que "las circunstancias lo hacen imposible".

Este es el primer show que Morrissey cancela durante su gira europea, la cual debería continuar con shows en Zaragoza y Sevilla en España. Anteriormente actuó en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia.

