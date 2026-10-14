Murió el cantante brasileño Netinho, reconocido por su éxito noventero "Fim de Semana"

A los 60 años murió el cantante brasileño Netinho, una de las voces más reconocidas de los '90 en Chile gracias a su éxito "Fim de Semana".

El músico, precursor del axé y cuyo verdadero nombre era Ernesto de Souza Andrade Júnior, falleció este martes en el Hospital Alianza Star, en Salvador, Brasil, donde se encontraba internado a raíz de complicaciones por un linfoma no Hodgkin de células B, que se le diagnosticó en 2025.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado en su cuenta de la red social Instagram, donde su equipo declaró que el artista "partió en paz" y que "durante los últimos meses de tratamiento solía decir: 'Me iré feliz, realizado, porque la vida me ha dado mucho más de lo que soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada admirador que se ha alegrado con mi arte'".

"Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho forjó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectar con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y en el corazón de sus seguidores, amigos y de todos aquellos que tuvieron el privilegio de acompañarle", expresaron en el comunicado.

Netinho fue una figura clave en la expansión global del pop y el axé brasileño en la década de los '90, consolidado su popularidad con varios himnos que traspasaron las fronteras de su país. Aunque en Chile pegó más fuerte "Fim de Semana", también conquistó con canciones como "Beijo da boca" y "Menina".

Además, su tema "Milla" tuvo dos destacadas reversiones gracias al argentino Leo García con "La Isla del Sol" y posteriormente la festiva versión a cargo del grupo El Símbolo.

El músico no tendrá una despedida pública, con su velatorio y posterior cremación realizándose de forma privada en una ceremonia junto a familiares y amigos cercanos, cumpliendo con los deseos del propio artista.