Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.1°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Al estilo Leo Rey: Katteyes envió duro mensaje contra Martinwhite en plena disputa musical

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El novio de Loyaltty iba a aparecer en un nuevo tema de Katteyes, pero su participación fue cancelada.

Al estilo Leo Rey: Katteyes envió duro mensaje contra Martinwhite en plena disputa musical
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Katteyes se inspiró en Leo Rey y envió un duro mensaje en contra de Martinwhite, productor y cantante conocido por ser el novio de Loyaltty.

En el marco de una presentación en una fiesta Bresh, Katteyes recordó la viral frase del rey del "Mortal Kombat" y gritó "chúpalo, Martinwhite", evidenciando el conflicto entre ambos.

La disputa surgió a raíz de "La playa", una nueva canción que lanzará Katteyes y que fue anunciada con colaboraciones de Sinaka, Benja Valencia y el propio Martinwhite. Sin embargo, la participación de este último fue cancelada sin explicación.

Según los fanáticos de estos artistas urbanos, Martinwhite privilegió un lanzamiento del sencillo "MUITO GOSTOSO" junto a Loyaltty y decidió no participar en el tema de Katteyes.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada