Al estilo Leo Rey: Katteyes envió duro mensaje contra Martinwhite en plena disputa musical

La cantante Katteyes se inspiró en Leo Rey y envió un duro mensaje en contra de Martinwhite, productor y cantante conocido por ser el novio de Loyaltty.

En el marco de una presentación en una fiesta Bresh, Katteyes recordó la viral frase del rey del "Mortal Kombat" y gritó "chúpalo, Martinwhite", evidenciando el conflicto entre ambos.

La disputa surgió a raíz de "La playa", una nueva canción que lanzará Katteyes y que fue anunciada con colaboraciones de Sinaka, Benja Valencia y el propio Martinwhite. Sin embargo, la participación de este último fue cancelada sin explicación.

Según los fanáticos de estos artistas urbanos, Martinwhite privilegió un lanzamiento del sencillo "MUITO GOSTOSO" junto a Loyaltty y decidió no participar en el tema de Katteyes.