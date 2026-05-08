Alex Anwandter y el giro político en Chile: "Ahora tenemos un presidente que es hijo de un nazi"

El músico Alex Anwandter, que celebrará 20 años de carrera, analizó la actualidad política del país y aseguró que el contexto social que inspiró sus reconocidas canciones de protesta sigue "intacto".

En conversación con Cooperativa, el intérprete -que se presentará en el Movistar Arena el próximo 29 de agosto- profundizó en el giro del escenario nacional tras el estallido social y apuntó sus críticas al actual Gobierno: "El péndulo llegó hasta la otra punta. Ahora tenemos un presidente que es hijo de un nazi".

Frente a esta realidad que calificó de "bastante extrema", el cantautor aprovechó la instancia para hacer un llamado a "rearticular las demandas, reorganizarse y salir de ahí de una vez por todas".

El lugar del arte en Chile

Durante la entrevista, el artista también abordó los recientes recortes de presupuesto en Cultura. Si bien reconoció que "la comida es más importante que el arte" frente a urgencias sociales, recalcó la necesidad de un mayor apoyo estatal.

"Es importante tener un esfuerzo del Estado promoviéndolo, porque es una cosa muy macro, a largo plazo, que se relaciona con la identidad del país y que enriquece a la gente", reflexionó Anwandter.

Finalmente, sobre su histórico rol vinculando el pop con la diversidad y la política, el cantante aclaró que sus composiciones nacen desde una inquietud ciudadana "más que por querer ser un activista", aunque valoró profundamente a los colegas que "se conectan con su contexto social".