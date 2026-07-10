Detienen a Tea Time, ex Los Tetas, durante fiscalización en Providencia

El rapero ex Los Tetas, Tea Time, fue detenido este viernes durante una fiscalización vehícular en la comuna de Providencia.

Según detalla La Tercera, el músico cuyo nombre real es Camilo Castaldi fue sorprendido por Carabineros portando drogas, un arma de fuego y armas blancas sobre el vehículo en el que se movilizaba.

Producto de estos delitos Tea Time fue detenido junto a otros tres sujetos.

En 2017 el rapero fue expulsado de Los Tetas tras se denunciado por violencia intrafamiliar. Por esos años también fue formalizado por el delito de receptación por comercializar instrumentos pertenecientes a Javiera Mena.