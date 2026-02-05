Marta Larraechea fue trasladada a Santiago tras su complicación de salud

En un operativo de emergencia que movilizó a Carabineros, esta noche arribó hasta la Clínica Alemana, ubicada en la comuna capitalina de Vitacura, la ex primera dama Marta Larraechea.

La esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) fue trasladada desde la Región de Valparaíso tras presentar una complicación de salud durante la tarde de este miércoles, lo que obligó a su internación para recibir cuidados especializados en la capital.

La emergencia se desencadenó mientras Larraechea, de 81 años, se encontraba en la zona costera. Según los primeros antecedentes, la ex primera dama fue ingresada de urgencia en primera instancia al Hospital de San Antonio, donde el equipo médico logró estabilizarla.

Una vez compensada, se autorizó su traslado a la capital en un helicóptero institucional de Carabineros, operación que se concretó sin inconvenientes.

"Estamos muy preocupados de lo que le ha sucedido a Martita Larraechea, ex primera dama, esposa del presidente Frei Ruiz-Tagle. Aparentemente, y por la información preliminar que hemos logrado obtener, habría sido una picadura de una abeja que ha generado una reacción anafiláctica muy severa, con todas las consecuencias que sabemos que ocurren con este tipo de situaciones", dijo a Cooperativa el senador democratacristiano Iván Flores.

"Se encuentra estable, está siendo atendida. Estamos pidiendo para su pronta recuperación. Ha sido una persona muy importante para Chile, ha sido una estupenda compañera de un Presidente de la República y ha seguido en el servicio social", añadió el parlamentario por Los Ríos.

Desde el entorno más cercano a la familia Frei Larraechea se ha mantenido un hermetismo absoluto respecto a mayores detalles del diagnóstico médico. No obstante, han solicitado respeto y prudencia frente a la situación de salud que enfrentan.