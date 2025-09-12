Fernando Ubiergo celebrará 50 años de carrera con gira nacional

Bajo el nombre de "50 años no es nada", el cantautor Fernando Ubiergo lanzó una gira nacional para 2026, con la que celebrará medio siglo de actividad musical y alistando las cinco décadas de su primera canción, "Un café para Platón", creada en 1977.

Ubiergo, reconocido como Figura Fundamental de la Música Chilena 2024 por la SCD, es uno de los trovadores más emblemáticos del país, impactando a diversas generaciones, como se pudo apreciar en la pasada década, cuando su canción "El tiempo en las bastillas" fue la música central de la serie "Los 80".

Para esa producción, en las primeras seis temporadas fueron seis artistas diferentes los que versionaron a Ubiergo, quien interpretó una nueva versión en la séptima y última serie de capítulos.

Hasta ahora, la gira tiene confirmados dos shows durante enero: el día 3 en el Teatro Palermo de Puente Alto y el día 9 en el Teatro Centenario de La Serena.

Además, habrá fechas -con recintos a confirmar- en Viña del Mar (10 de enero), Lota (24 de enero), Rancagua (7 de mayo), Chillán (8 de mayo), Temuco (9 de mayo), Curicó (7 de agosto) y Los Ángeles (9 de agosto).