Kidd Voodoo anunció nuevo concierto en el Movistar Arena para diciembre
En julio el cantante chileno actuó siete veces en ese recinto.
El cantante Kidd Voodoo anunció un nuevo concierto en el Movistar Arena, sumando ocho presentaciones en ese recinto durante este 2025.
En julio pasado, el "Sátiro" ofreció siete actuaciones consecutivas en el escenario ubicado en Parque O'Higgins, todas ellas con entradas totalmente agotadas. El éxito lo motivó a anunciar una nueva presentación para el mes de diciembre.
El anuncio coincide con la confirmación de una gira por Latinoamérica y Europa durante noviembre. Su itinerario contempla shows en Perú, Argentina, México y España, además del concierto en Puerto Montt fijado para el 22 de ese mes.
El octavo show de Kidd Voodoo en Movistar Arena será el broche de oro de esta gira el próximo 10 de diciembre.