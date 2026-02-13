Kidd Voodoo estrenó su nuevo tema "Poder quererme": Es el primer adelanto de su nueva etapa

El cantante Kidd Voodoo estrenó este viernes su nueva canción "Poder Quererme", la cual oficia como primer adelanto de su nuevo proyecto conceptual "Euforia".

El tema, de corte pop rock, marca la nueva etapa de Kidd Voodoo tras su exitosa etapa "sátira", con la que logró presentarse 12 veces en el Movistar Arena.