Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.3°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Kidd Voodoo estrenó su nuevo tema "Poder quererme": Es el primer adelanto de su nueva etapa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Euforia" es el nombre del nuevo proyecto del cantante chileno.

Kidd Voodoo estrenó su nuevo tema
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante Kidd Voodoo estrenó este viernes su nueva canción "Poder Quererme", la cual oficia como primer adelanto de su nuevo proyecto conceptual "Euforia".

El tema, de corte pop rock, marca la nueva etapa de Kidd Voodoo tras su exitosa etapa "sátira", con la que logró presentarse 12 veces en el Movistar Arena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada