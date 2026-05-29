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Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Luciano Pereyra vuelve a Chile con nuevo álbum que lo reúne con David Bisbal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El trasandino lanzó "Te sigo amando", disco con el cual se presentará en noviembre en el Movistar Arena.

Luciano Pereyra vuelve a Chile con nuevo álbum que lo reúne con David Bisbal
 Universal Music

Junto a Bisbal colabora en la canción que da nombre a su nuevo álbum.

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El cantante argentino Luciano Pereyra presentó su nuevo álbum titulado "Te sigo amando", en el cual es acompañado por David Bisbal junto a otros artistas nacionales e internacionales.

Junto a Bisbal colabora en la canción que da nombre a su nuevo álbum, volviendo a unir fuerzas con el español luego de grabar juntos "Cara o Cruz" en 2016 e interpretar "La peligrosa" en 2025, compartiendo con el argentino Emanero. El trasandino y el español también han compartido escenario en múltiples ocasiones.

Con canciones pop, baladas, cuarteto, cumbia y chamamé, el disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas y reúne doce temas, incluyendo colaboraciones con Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y el cuarteto Q' Lokura. Con estos últimos acaba de lanzar el videoclip de la versión en vivo de "Yo No Quiero Olvidarte".

Con "Te sigo amando" bajo el brazo, Pereyra regresará a Chile el próximo 7 de noviembre, con un show a realizarse en el Movistar Arena.

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