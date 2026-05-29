Luciano Pereyra vuelve a Chile con nuevo álbum que lo reúne con David Bisbal

El cantante argentino Luciano Pereyra presentó su nuevo álbum titulado "Te sigo amando", en el cual es acompañado por David Bisbal junto a otros artistas nacionales e internacionales.

Junto a Bisbal colabora en la canción que da nombre a su nuevo álbum, volviendo a unir fuerzas con el español luego de grabar juntos "Cara o Cruz" en 2016 e interpretar "La peligrosa" en 2025, compartiendo con el argentino Emanero. El trasandino y el español también han compartido escenario en múltiples ocasiones.

Con canciones pop, baladas, cuarteto, cumbia y chamamé, el disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas y reúne doce temas, incluyendo colaboraciones con Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y el cuarteto Q' Lokura. Con estos últimos acaba de lanzar el videoclip de la versión en vivo de "Yo No Quiero Olvidarte".

Con "Te sigo amando" bajo el brazo, Pereyra regresará a Chile el próximo 7 de noviembre, con un show a realizarse en el Movistar Arena.