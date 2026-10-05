Luis Jara: "No puede haber recortes presupuestarios a la cultura"

El cantante Luis Jara cuestionó los fuertes recortes en Cultura y Educación para el proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno de José Antonio Kast.

En un video publicado este domingo en sus redes sociales, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Música y de los Músicos Chilenos, se sumó a las voces que critican la disminución de los fondos, sosteniendo que "la música chilena es parte de nuestra idiosincrasia y lo que hace este día es poner a la música chilena en el lugar que se merece. Yo aspiro y espero que el Estado ponga la cultura, la música, la identidad como prioridad en cualquier decisión que se tome. No puede haber recortes presupuestarios a la cultura".

"El crecimiento económico si no va de la mano del desarrollo de la educación, de la cultura, del arte, del deporte y de la ciencia, es un país que se estanca en los números, en las ecuaciones", aseguró la voz de "Mañana".

Jara reflexionó que, "desde que crecí y me inserté en el mundo de la música popular chilena, lo único que siento es estímulo, inspiración y motivación".

Por eso, se ha dedicado a honrar a los artistas nacionales que lo antecedieron, recordando venir de "una época en la que había un arte escondido, un mundo de música chilena que no tenía acceso a mucha juventud, entre ellos yo, que se hacía de manera clandestina", en referencia a la censura cultural en plena dictadura de Pinochet (1973-1990).

"Quienes cultivamos la música hemos ampliado el espectro una vez que llega la democracia y se pone a disposición de los chilenos, y nos damos cuenta de que Chile es un país de músicos, de cantantes, de autores, de luchadores y guerreros", sinceró, celebrando con admiración a músicos como Lucho Gatica, Cecilia, José Alfredo Fuentes, Fernando Ubiergo, entre muchos más.

Fue ahí donde enfatizó en que "algo importante en la música popular es tener identidad, reconocible al oído musical, y que atraviesan generaciones y que todos caben en ese mismo espacio, donde la cultura es identidad de un pueblo".