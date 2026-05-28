Mon Laferte enfrentó a la prensa mexicana para cuidar a su hijo

La cantante Mon Laferte se enfrentó a la prensa mexicana en su llegada a Monterrey, frenando a los medios aztecas por no respetar la presencia de su hijo Joel en el lugar.

La artista nacional fue recibida por los profesionales de la prensa en el aeropuerto de la citada ciudad mexicana, donde entregó un concierto la noche de este miércoles como parte de su gira "Femme Fatale Tour".

Aunque la chilena accedió a tomarse fotos con algunos fans, el equipo de la cantante advirtió a los medios que la cantante no hablaría para cuidar su voz para el show, pues se encontraba resfriada, tosiendo en varias ocasiones

Pese a ello, los periodistas insistieron en que Mon entregara declaraciones, con la artista accediendo a responder bajito y con respuestas simples para no forzar la voz.

Al llegar al estacionamiento, la cantautora los frenó en seco, como se puede ver en el registro obtenido por el medio Info 7, advirtiéndoles que "en la camioneta está mi hijo, entonces si ustedes llegan así, él se va a asustar mucho", insistiendo en que no puede hablar para cuidar su voz.

Sin embargo, los periodistas mexicanos igualmente siguieron a la artista hasta su camioneta, donde se encontraba su hijo Joel, quien tiene cuatro años y jamás ha sido mostrado en público para proteger su anonimato.

"Está mi hijo aquí. ¡No quiero que vengan porque está mi hijo, por favor! Todos para allá, para aquel lado. Voy a cuidar a mi hijo", dijo la artista con torno molesto y sin subir la voz, alejando a los medios del vehículo.

"Femme Fatale Vol. 2"

La premiada artista nacional también anunció el lanzamiento de su nuevo disco, "Femme Fatale Vol. 2", detallando este jueves que durante el proceso de creación de su último trabajo "escribí más de 50 canciones".

Fue así que en el primer volumen de "Femme Fatale" eligió "las canciones por el sonido más cercano al jazz (sólo sigo mi intuición)"; mientras que en esta segunda parte reunió "canciones que quedaron fuera de ese primer universo, pero que nacieron del mismo proceso creativo".

Aún no se define la fecha de lanzamiento ni la lista oficial de canciones.