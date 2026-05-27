Mon Laferte confirma la llegada de "Femme Fatale Vol. 2"

La cantante Mon Laferte anunció este martes el lanzamiento de su nuevo disco, "Femme Fatale Vol. 2".

A través de Instagram, la artista chilena compartió un video donde aparece sosteniendo una copia física de su disco "Femme Fatale", su aclamado álbum lanzado el 24 de octubre de 2025.

En el registro, se le ve tomando un lápiz y escribiendo a mano "Volumen 2" en la portada, confirmando con este gesto la secuela del álbum.

Pese a que aún no se define la fecha de lanzamiento ni la lista oficial de canciones, el sorpresivo anuncio causó un impacto inmediato entre sus seguidores y rápidamente encendió las alarmas en redes sociales.

Cabe recordar que esta noticia llega mientras Mon Laferte se encuentra en pleno desarrollo de su exitoso "Femme Fatale Tour".

La cantautora nacional vive uno de los mejores momentos de su carrera, especialmente tras su rotundo triunfo en el reciente Festival de Viña del Mar, donde brilló interpretando los temas de esta era musical y fue galardonada con la histórica Gaviota de Platino.