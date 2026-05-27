Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago15.1°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Mon Laferte confirma la llegada de "Femme Fatale Vol. 2"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantautora nacional sorprendió al confirmar la continuación de su último álbum de estudio.

Mon Laferte confirma la llegada de
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Mon Laferte anunció este martes el lanzamiento de su nuevo disco, "Femme Fatale Vol. 2".

A través de Instagram, la artista chilena compartió un video donde aparece sosteniendo una copia física de su disco "Femme Fatale", su aclamado álbum lanzado el 24 de octubre de 2025.

En el registro, se le ve tomando un lápiz y escribiendo a mano "Volumen 2" en la portada, confirmando con este gesto la secuela del álbum.

Pese a que aún no se define la fecha de lanzamiento ni la lista oficial de canciones, el sorpresivo anuncio causó un impacto inmediato entre sus seguidores y rápidamente encendió las alarmas en redes sociales.

Cabe recordar que esta noticia llega mientras Mon Laferte se encuentra en pleno desarrollo de su exitoso "Femme Fatale Tour".

La cantautora nacional vive uno de los mejores momentos de su carrera, especialmente tras su rotundo triunfo en el reciente Festival de Viña del Mar, donde brilló interpretando los temas de esta era musical y fue galardonada con la histórica Gaviota de Platino.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada