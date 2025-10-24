Tópicos: Magazine | Música | Música chilena
Mon Laferte estrenó su nuevo disco "Femme Fatale": Este es el tracklist de canciones
Autor: Cooperativa.cl
Se trata de su noveno disco de estudio y el primero en dos años.
La cantante Mon Laferte estrenó su nuevo disco "Femme Fatale", el noveno álbum de estudio de su carrera.
El trabajo consta de 14 canciones e incluye diversas colaboraciones como Conociendo Rusia, Nathy Peluso, TIAGO IRC, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.
En lo musical, el disco está predominado por sonidos melancólicos, melodías nocturnas y una estética cercana al jazz.
"Femme Fatale" es el disco número 9 en la carrera de Mon Laferte y el primero desde su alabado "Autopoiética" de 2023.
Esta es la lista de canciones de "Femme Fatale":