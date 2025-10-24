Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.0°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Mon Laferte estrenó su nuevo disco "Femme Fatale": Este es el tracklist de canciones

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se trata de su noveno disco de estudio y el primero en dos años.

Mon Laferte estrenó su nuevo disco
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Mon Laferte estrenó su nuevo disco "Femme Fatale", el noveno álbum de estudio de su carrera.

El trabajo consta de 14 canciones e incluye diversas colaboraciones como Conociendo Rusia, Nathy Peluso, TIAGO IRC, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

En lo musical, el disco está predominado por sonidos melancólicos, melodías nocturnas y una estética cercana al jazz.

"Femme Fatale" es el disco número 9 en la carrera de Mon Laferte y el primero desde su alabado "Autopoiética" de 2023.

Tracklist de "Femme Fatale"

Esta es la lista de canciones de "Femme Fatale":

  • 1. Femme Fatale
  • 2. Mi Hombre
  • 3. Otra Noche De Llorar
  • 4. Esto Es Amor feat. Conociendo Rusia
  • 5. Veracruz
  • 6. El Gran Señor
  • 7. Las Flores Que Dejaste En La Mesa
  • 8. 1:30
  • 9. La Tirana feat. Nathy Peluso
  • 10. Hasta Que Nos Despierte La Soledad feat. TIAGO IORC
  • 11. Melancolía
  • 12. Ocupa Mi Piel
  • 13. My One And Only Love feat. Natalia Lafourcade & Silvana Estrada
  • 14. Vida Normal

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada