Mon Laferte recibió fuerte golpe en el rostro en pleno show: Tuvo que salir del escenario
La chilena se presentaba en Las Vegas cuando fue agredida.
La chilena se presentaba en Las Vegas cuando fue agredida.
La cantante Mon Laferte fue víctima de una agresión mientras ofrecía una presentación en la ciudad de Las Vegas.
Según registros que circulan en redes sociales, la chilena actuaba en el escenario del Pearl Theater de la ciudad estadounidense cuando recibió un fuerte golpe en el rostro producto de un teléfono que fue arrojado desde el público.
En las imágenes se puede ver cómo la ganadora de cinco Latin Grammy es impactada en la parte izquierda de su cara mientras cantaba "Amárrame".
Tras el golpe se ve cómo realiza gestos evidentes de dolor, mientras se retira hacia el fondo del escenario y su banda continúa con el show.