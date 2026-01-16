Muere el cantante Osvaldo Díaz, ídolo de la Nueva Ola y Sábado Gigante

El cantante nacional Osvaldo Díaz, recordado exponente de la Nueva Ola, murió este viernes a los 76 años.

El deceso del artista fue confirmado por el doctor Sebastián Ugarte, quien compartió la noticia a través de X.

"Hoy (viernes) ha partido un gran cantante chileno, Osvaldo Díaz, una de las voces más hermosas de la canción chilena, nuestras condolencias a la familia", escribió el médico en su red social.

Con una activa carrera en la década de los 70, Díaz destacó durante la época de la Nueva Ola, lanzando canciones como "Ternura,Libertad,Por favor no te vayas,No me digas que no me amas", entre otras.

No obstante, su oposición a la dictadura de Augusto Pinochet lo llevó a dejar Chile en 1986, autoexiliándose a México.

Además, el músico tuvo destacas apariciones en "Sábado Gigante" así como en el Festival OTI de la canción y el Festival de Viña del Mar de 1991.