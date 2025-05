"Quizás con quién", la balada que Myriam no vio venir... y el beso de Álvaro, tampoco

La noche del viernes 23 de mayo fue histórica para la música local: Myriam Hernández se convirtió en la primera mujer chilena en presentarse en solitario en el Estadio Nacional, y lo hizo ante una multitud que celebró su espectáculo lleno de emoción, colaboraciones y sorpresas.

La cantante reunió a destacados artistas nacionales, como Francisca Valenzuela, Denise Rosenthal, Nicole y Gilberto Santa Rosa, entre otros.

Uno de los más comentados fue su colaboración con Álvaro Henríquez, líder de Los Tres, con quien interpretó "Quizás con quién", canción que -explicó- él compuso para ella hace más de 10 años.

Este dueto fue acompañado de una anécdota que capturó la atención del público: "Me escribió una canción, me la mandó por correo y, por esas cosas típicas, estúpidas de la vida, me llegó al spam y nunca vi el correo", relató Myriam entre risas.

La historia detrás de la canción agregó un tinte nostálgico y especial al momento.

La cantante explicó que años después, en un concierto de Los Tres al que ella asistió, "Alvarito" la reconoció entre el público y anunció: "Voy a tocar una canción que le hice a Myriam Hernández, que está presente esta noche y se la quiero cantar".

Un inesperado gesto

Al final de la interpretación, ocurrió otro hecho que se volvió viral: mientras ambos bailaban, Álvaro tomó el rostro de Myriam y le dio un "piquito", generando sorpresa entre los asistentes.

"Quizás con quién" fue grabada por Los Tres e incluida en el disco "Por Acanga", de 2015, con una formación en la que no estaban Ángel Parra ni Pancho Molina, miembros originales de la banda.

"Cada vez que la escucho lloro, porque me fascina", remarcó Myriam Hernández.