Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Trovador chileno estrenó colaboración con Silvio Rodríguez

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Gorrión", de José Manuel Lattus, fue grabada en los Estudios Ojalá, pertenecientes al cubano.

Trovador chileno estrenó colaboración con Silvio Rodríguez

Lattus reconoce a la voz de "Unicornio" como una de sus grandes inspiraciones musicales.

El cantautor chileno José Manuel Lattus estrenó en plataformas digitales su tema "Gorrión", interpretado en colaboración con Silvio Rodríguez.

La pieza fue grabada en 2023 en los Estudios Ojalá de La Habana, pertenecientes al propio trovador cubano, y acaba de ser lanzada como primer single del nuevo disco de Lattus: "Entre amigos y cuerdas".

Este título rescata un verso de la canción "Monólogo", de Silvio Rodríguez, y refleja el ánimo colaborativo del álbum, en el que participa una veintena de artistas nacionales e internacionales .

"Silvio Rodríguez es el trovador por excelencia, admirado por todos. Su música, su poesía y su guitarra han inspirado a muchas generaciones, y a mí (también), por cierto. Tenerlo en este proyecto es un sueño", dice Lattus.

"Para mi sorpresa, de todos los artistas que contacté, Silvio fue el primero en responder", destaca el trovador chileno, que ha desarrollado una carrera artística paralela a su profesión: geólogo de la Universidad de Chile.

En 2012 publicó su primer disco, "Guitarra, flor y canto", y a éste le han seguido otros seis, e igual número de sencillos y EPs, junto con presentaciones en Argentina, Perú, Ecuador, México, Japón y Estados Unidos.

 

