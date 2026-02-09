Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música urbana

El más visto de la historia: Bad Bunny rompió marcas con su espectáculo en el Super Bowl

Autor: Redacción Cooperativa

El show del puertorriqueño superó a la presentación de Kendrick Lamar.

Bad Bunny durante su show en el Super Bowl 2026.
 EFE
De acuerdo a las cifras preliminares de la televisión estadounidense, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se convirtió en el más visto de toda la historia.

Según los reportes preliminares el puertorriqueño reunió a 135.4 millones de espectadores, aunque hay proyecciones que aseguran que esa cifra aumentará con los números consolidados.

De confirmarse la cifra, Bad Bunny superará el récord que había impuesto el rapero Kendrick Lamar, cuyo show del medio tiempo en 2025 logró 133.5 millones de espectadores.

La lista la continúa Michael Jackson con sus 133.4 millones en 1993; Usher con 123.4 millones en 2024 y Rihanna con 121 millones en 2023.

