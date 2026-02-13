El ritual espiritista tras la canción de un artista de Viña 2026

"Adictos y cristianos...", respondió sutil, pero contundente, el artista urbano argentino Milo J. El cantante que estará en Viña 2026 usó las historias en Instagram para citar la letra de su canción "Buen Día Portación de Rostro" y lanzar una ácida diatriba contra la actriz y modelo Andrea Rincón.

¿Y dónde está el origen de la pugna? En un ritual espiritista, ligado a la religión sincretista brasileña umbanda, que Milo J y su propia madre reconocen se llevo a cabo para "autorizar" la edición de una de sus temas.

En el disco "La vida era más corta" (2025) aparecen varios samples de otros temas y uno de esos fragmentos era de un grupo umbanda -creencia que mezcla rasgos cristianos, africanos, guaraníes y hasta santería-, y como se estila en la industria, "cuando usás un sample te lo tienen que autorizar. Y tuvimos que esperar a que la gente que hizo la canción le pida al santo Malunguinho que nos deje usarlo", contó.

La autorización llegó, porque "el santo dio el ok", agregó Milo J, cuya madre -Aldana Ríos- profundizó en las razones del ritual.

"No teníamos más tiempo, el tema se caía si no estaba aprobado. Y de verdad hubo que esperar. Un día antes del lanzamiento, el santo se manifestó y mandaron a decir que sí, que estaba aprobado. No es un santo que se suela molestar. Solo se le pide aprobación en situaciones muy puntuales", detalló.

La historia sirvió como hito para una molesta reacción de la citada actriz, que sumó este ritual a su postura de que los artistas urbanos "están comprando almas con la música", y muchos de ellos además están "totalmente poseídos".

Sobre Milo J, Andrea Rincón -quien se define como cristiana- fue directa: "¿Alguna vez lo viste reírse? Claramente está poseído. Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos".