Niall Horan relató último encuentro con Liam Payne en emotivo mensaje

Niall Horan, excompañero de Liam Payne en One Direction, fue el último del extinto grupo en recordar al fallecido Liam Payne.

En sus redes sociales Horan admitió sentirse "destrozado" por la muerte de Payne y confesó que "apreciará cada momento" vivido juntos.

"Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi increíble amigo, Liam. Simplemente no parece real", escribió Horan.

"Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante en cada habitación y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros", añadió.

"Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente a través de la tristeza. Pudimos vivir nuestros sueños más locos juntos y apreciaré cada momento que tuvimos para siempre", continuó el cantante.

Además recordó su reciente encuentro, el cual "me hizo sentir afortunado". "Por tristeza no sabía que cuando me despedí y lo abracé esa tarde iba a ser un adiós para siempre", lamentó.

Los integrantes de One Direction -Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan- se declararon anoche "completamente devastados" tras la muerte de su "hermano" Liam Payne.

En un comunicado difundido a través de Instagram, los miembros de la banda explicaron que "a su debido momento, cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir", pero que por ahora se tomarán un tiempo para "llorar y procesar" la muerte de Payne, a los 31 años.