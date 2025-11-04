"En muchos sentidos estaba muerto": Paul McCartney revive el vacío que dejó el fin de The Beatles

En un adelanto de su próximo libro publicado por The Guardian, Paul McCartney reflexionó sobre los difíciles años que siguieron a la separación de The Beatles en 1969, cuando tenía apenas 27 años y enfrentaba una profunda depresión.

McCartney recordó cómo los rumores sobre su supuesta muerte se intensificaron mientras el grupo se desmoronaba: "El mundo decía que estaba muerto... en muchos sentidos lo estaba", escribió el músico británico.

Esta situación lo llevó a refugiarse junto a Linda McCartney y su hija en una granja remota en Escocia. "Nos dijimos: 'Debemos escapar'. La soledad era justo lo que necesitábamos", señaló.

El ex Beatle describió ese periodo como una etapa de reconstrucción personal y artística, en la que aprendió oficios rurales y recuperó el placer de crear sin presiones. "Por primera vez en años, me sentí libre, liderando y dirigiendo mi propia vida", afirmó.

En el texto, McCartney también recuerda el dolor por el fin del grupo y las tensiones con sus compañeros: "Dejar a los Beatles, o que ellos me dejaran a mí, fue muy difícil porque era mi trabajo de vida. Cuando terminó, pensé: '¿Y ahora qué hacemos?'".

El músico, hoy de 83 años, revela que de esa etapa nació su primer álbum solista, McCartney (1970), y canciones como "Maybe I'm Amazed", inspiradas en su amor por Linda. "Era mi manera de decir que aún no me había rendido. Era un tipo de continuidad", escribió.