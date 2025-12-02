Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Pop en inglés

Sabrina Carpenter se lanza contra Trump y su "agenda inhumana"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante y actriz se indignó por el uso de su canción "Juno" en un video que ensalza los operativos de ICE.

Sabrina Carpenter se lanza contra Trump y su
En portada

La Casa Blanca volvió a publicar un video en redes sociales destacando las políticas de Donald Trump, musicalizado con una popular canción de algún artista que se ha manifestado contrario a la agenda del presidente estadounidense.

Si antes fue Taylor Swift, ahora fue el turno de Sabrina Carpenter, quien reaccionó indignada al uso de su tema "Juno", de 2024, en un reel que en X y TikTok muestra la acción de ICE, la policía fronteriza que realiza redadas en todo el país contra inmigrantes indocumentados.

"Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucren ni a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana", escribió Carpenter en respuesta al post oficial en X.

