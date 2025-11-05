De criticarla a usar su música: Casa Blanca "recurre" a Taylor Swift

Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró su "odio" hacia Taylor Swift, cantante que "ya no es popular", la propia Casa Blanca ahora usó música de la estrella pop para ensalzar en TikTok justamente al propio mandatario.

"¿Alguien se ha dado cuenta de que desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT', ella ya no es 'POPULAR'?", escribió Trump en sus redes sociales en mayo pasado, generando una ola de rechazo global de parte de los fans -los "swifties"- de la artista.

Sin embargo, para la Casa Blanca relevar la figura de Trump es una tarea sin descanso, acorde al perfil personalista del gobierno del republicano, y no importa mucho si un video en redes incluye música de quien "odia" el presidente.

Así, reporta Variety, "la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca publicó un video patriótico del presidente Donald Trump y su administración; algo nada inusual, salvo que se basaba en gran medida en el éxito número uno de Taylor Swift, 'The Fate of Ophelia', y contaba con su banda sonora".

El round Trump-Swift ya tiene historia, porque la misma cantante había criticado al presidente por haber usado una imagen falsa, dando la impresión de que lo apoyaba, cuando Taylor se había pronunciado públicamente a favor de Kamala Harris en la pasada elección.