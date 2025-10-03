Taylor Swift nos lleva tras bambalinas con "The Life of a Showgirl"

Este viernes, la cantante Taylor Swift estrenó el esperado "The Life of a Showgirl", su duodécimo álbum donde retrata el precio y la magia de vivir sobre el escenario.

En un recorrido de doce canciones, la cantautora aborda las presiones de la fama, el romance y otras íntimas confesiones, alejándose desde el primer track, "The Fate of Ophelia", del melancólico "The Tortured Poets Department", su antecesor lanzado en abril de 2024.

Si bien, el disco parece ser alegre, las letras de temas como "Eldest Daughter", "Ruin The Friendship" y "Father Figure" -donde samplea el tema del mismo nombre de George Michael-, se alejan del glamour y el brillo que parece estar presente en este viaje, mostrando los matices de la vida.

Por su parte, "Actually Romantic" parece ser un implícito e irónico mensaje a su colega Charli XCX, que abrió los shows del "Reputation Tour" hace unos años y que, aparentemente, aún mantiene algunas rencillas con la catorce veces ganadora del Grammy.

Pasando por divertidos temas de amor, como "Wood" y "Wi$h Li$t", hasta referencias a los intentos de terceros de boicotear su carrera en "CANCELLED!", la cantante cierra con la canción que le da nombre al álbum, junto a Sabrina Carpenter, donde aclaran que el mundo del espectáculo no es tan maravilloso como el resto cree.

Con un sonido más pop que en sus trabajos recientes, el álbum marca un cambio en su equipo creativo: aunque dejó fuera a su histórico colaborador Jack Antonoff, recuperó a Max Martin y Shellback, responsables de algunos de sus mayores éxitos. El resultado es un disco expansivo y teatral, que equilibra espectáculo y vulnerabilidad con la precisión de una artista en control absoluto de su narrativa.

Más que un simple capítulo, "The Life of a Showgirl" promete consolidarse como un clásico inmediato entre sus seguidores y abrir una nueva era en la carrera de Taylor Swift, una donde el escenario no es solo un espacio de performance, sino también el lugar desde el cual sigue contando su historia.