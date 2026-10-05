¿Por qué cantamos "Bella Ciao"? Origen e interrogantes de un himno global de resistencia

"Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao...". No hay protesta en la que no se entone este antiguo himno de resistencia, pero, aunque su alcance sea ya global, cantado desde las frías trincheras de Ucrania hasta las ruinas de Gaza o en las calles 'antitrumpistas' de Estados Unidos, su origen todavía es cuestionado. ¿Desde cuándo cantamos la Canción del Partisano?

El profesor italiano Marcello Flores ha escrito un breve ensayo -"Bella Ciao: Historia de un himno popular" (Altamarea)- para intentar arrojar luz sobre el nacimiento de esta canción recopilando algunas de las tesis barajadas por expertos en los últimos decenios.

"Estamos ante una historia complicada sobre la que todavía no hay convicciones finales y compartidas", reconoció a EFE.

"Ho trovato l'invasor"

La cancioncilla es la historia de un miliciano que al despertarse y toparse con un invasor, encomienda a su novia que, en caso de caer muerto, le entierre en la montaña "a la sombra de una hermosa flor" para que su sacrificio por la libertad no caiga en el olvido.

Su estructura es elemental, mínima: letra en italiano, nueve estrofas y un estribillo martilleado como una letanía: 'Oh bella ciao, bella ciao, balla ciao, ciao, ciao'...

Su sencillez estructural, unida a su significado profundo y a una melodía pegadiza, no solo han clavado esta canción en la memoria sonora italiana sino que la han convertido en un himno global por la libertad (gracias también a los ladrones de "La Casa de Papel").

Pero ¿cuál es la historia de "Bella Ciao"? Su origen todavía es cuestionado pero la teoría más extendida es que formó parte del repertorio que los partisanos italianos cantaban al luchar para liberar su país de los fascistas en la II Guerra Mundial.

Aunque esto no está tan claro. El himno más famoso de aquellos años fue "Fischia il vento", escrito por un médico genovés, Felice Cascione, echado al monte en 1943. Flores aseguró que existe hasta el texto con algunas correcciones de su madre, que era maestra.

Mucho más atrás en el tiempo

El caso del "Bella Ciao" es más complejo ya que no hay demasiados testimonios de la guerra que afirmen haberla entonado. Lo que sí es seguro es que se popularizó en los años sesenta, cuando la juventud protestaba contra el apoyo de los postfascistas del Movimiento Social Italiano al Gobierno del democristiano Fernando Trambroni.

Desde entonces la composición fue calando en el cancionero popular, como demuestra el estreno de un espectáculo con su nombre en el Festival de Spoleto en 1964. Y luego saltaría las fronteras italianas en la voz del cantautor francés Yves Montand, hijo de italianos huidos del régimen de Benito Mussolini.

Pero es probable que los orígenes del "Bella Ciao" se remonten mucho más atrás en el tiempo, según plantea el ensayo.

En sus páginas incluye tesis como la del historiador Cesare Bermani: las campesinas que recolectaban el arroz de la región de Emilia Romagna) ya la entonaban años antes del fascismo.

Y hay pruebas de una melodía similar en tiempos de la Gran Guerra, en concreto una canción protesta tras la desastrosa batalla de Caporetto de 1917.

El librito baraja incluso raíces mucho más profundas: desde los cantos populares en francés o español en el siglo XVI a algunos propios de la tradición yidis, las comunidades judías de la Europa central, a comienzos del siglo XX.

Pero sea como fuere, Flores recalcó que el "Bella Ciao" sí se cantó en la resistencia italiana. "Es seguro", subraya. Lo sabe porque así se lo confirmó a él mismo el jefe de la histórica 'Brigada Maiella' antifascista, Ettore Troilo.

"Tuve la suerte de conocer al comandante que fundó la Brigada y a otras personas ya fallecidas y afirmaban que lo cantaban", promete.

Un himno contemporáneo

Interrogantes aparte, la canción continúa insuflando ánimos a quienes resisten en el mundo moderno. La cantan las mujeres kurdas, los soldados ucranianos, la Flotilla que intenta alcanzar Gaza o los jóvenes que protestan en las avenidas de la vieja Europa.

El profesor cree que su fuerza reside en que, al contrario que "Fischia il vento", escrita por comunistas, "Bella Ciao" no tiene un enfoque ideológico. Es, simplemente, un canto contra la opresión.

En marzo de 2023 la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, fue recibida con este cántico en su insólita visita al mayor sindicato italiano. Ella aguantó sin inmutarse y cuando terminó la cantinela, empezó a leer su discurso, visiblemente contrariada.

"No creo que le guste. Cada vez que la escucha tiene un sarpullido. El éxito del 'Bella Ciao' ha sido convertirse en un himno de la libertad... en general", celebró Flores.