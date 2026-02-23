"¿Por qué se empoderaron?": Américo generó rechazo con polémicos dichos en Puerto Varas

El cantante Américo volvió a generar polémica con unos ofensivos dichos contra las mujeres durante un show en Puerto Varas.

Según registros de redes sociales, todo ocurrió el día sábado mientras el artista se presentaba en la Semana Puertovarina el día sábado.

"¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio, Shakira", expresó el músico, provocando incomodidad en entre el público.

Posteriormente, el exponente de la cumbia hizo alusión al bullado quiebre sentimental con Yamila Reyna -quien denunció agresiones por parte del cantante-, pidiendo disculpas por emocionarse al interpretar "Traicionera".

"Mucha gente hace muy poco me vio por aquí, vine de vacaciones un par de días y la vida es un tanto bromista. Hoy me trae a cantar y, bueno, a resignificar lugares, y lo voy a hacer con todo mi corazón", expresó.

Sin embargo, una de sus más controversiales declaraciones llegó después de pedir un grito de parte de las mujeres, agregando que ningún hombre abucheó porque les "pegan" en casa. "Además de pegarles, no les toca", lanzó, haciendo referencia a la actividad sexual.

Alcalde de Puerto Varas aborda polémica actitud de Américo

Por su parte, Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, se refirió a los polémicos dichos del cantante.

A través de redes sociales, una usuaria de Instagram cuestionó a la municipalidad de dicha comuna por "darle tribuna" al artista luego de ser acusado de violentar a su expareja, llamando a un reclamo formal.

Por su parte, el edil explicó que la organización solicitó "formalmente que no se presente, pero la licitación y el contrato de la Semana Puertovarina fue firmado de forma previa a la denuncia".

"Al no tener herramientas legales para cancelar su presentación, finalmente dependía de él", señaló.