Red Hot Chili Peppers homenajeó al histórico Rick Rubin con divertidos disfraces

Con una notoria calva y una prominente barba blanca aparecieron los Red Hot Chili Peppers sobre el escenario del Rock and Roll Hall of Fame, que este fin de semana celebró a sus nuevos miembros de 2026.

Uno de ellos fue el afamado productor Rick Rubin, quien además de producir la mayoría de los álbumes de Chili Peppers desde 1991, también acumula trabajos en míticos álbumes como "Reign in blood" de Slayer, "Toxicity" de System of a Down o "Fijación oral vol. 1" de Shakira, entre muchos otros.

Para rendirle tributo el grupo de Anthony Kiedis decidió disfrazarse e imitar el característico look que Rubin ha lucido durante décadas. Para el show escogieron "Give it away", canción que el mismo productor les ayudó a definir durante las grabaciones de "Blood Sugar Sex Magik".