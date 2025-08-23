Ricky Martin agotó entradas para su concierto y anunció segunda fecha

Ricky Martin vendió en menos de 12 horas las cerca de 20.000 entradas disponibles para el concierto que ofrecerá en el Claro Arena el 4 de octubre de 2025, marcando así un rápido sold out en el nuevo recinto.

Tras días de trabajo para acomodar su agenda y responder a la gran demanda, se confirmó un segundo show para el domingo 5 de octubre a las 21 horas.

El cantante, que ha mantenido una carrera activa durante más de tres décadas, tendrá a su cargo la inauguración del Claro Arena, considerado el recinto deportivo y de espectáculos más moderno de Chile y uno de los más importantes de Latinoamérica.

Su presentación combinará música latina y producciones escénicas que suelen caracterizar sus shows en vivo, con la expectativa de generar una experiencia destacada para los asistentes.

¿Cuándo comienza la venta de entradas del segundo concierto?

Las entradas para el segundo concierto saldrán a la venta el miércoles 27 de agosto a las 11 am a través de Punto Ticket. Además, habrá un 15% de descuento para clientes Claro.

El evento representa un momento relevante en la agenda cultural del país, sumándose a otras actividades que buscan aprovechar la infraestructura del nuevo espacio para espectáculos masivos.