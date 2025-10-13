El setlist de Guns N' Roses: 24 canciones y agregados

Este martes 14 de octubre, el Parque del Estadio Nacional será escenario de la séptima visita a Chile de Guns N' Roses, en el marco de etapa latina de su gira "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", que comenzó el 1 de este mes en San José de Costa Rica, sumando shows en San Salvador, Bogotá y Medellín.

La gran mayoría de las canciones del concierto que está presentando Guns ya sonaron en 2022, cuando la banda estuvo en el Estadio Nacional, y en su periplo por el continente han ido variando algunos temas extras, como covers de Black Sabbath -"Sabbath Bloody Sabbath" y "Never Say Die"-, también de Misfits -"Attitude"- o propias como "Absurd", "Coma" o "Prostitute".

En las cuatro presentaciones anteriores, hay 23 creaciones que se repiten -más un solo del guitarrista Slah- y forman el corazón del show: