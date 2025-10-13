Síguenos:
El setlist de Guns N' Roses: 24 canciones y agregados

En los últimos shows han ido variando algunos temas extras, como covers de Black Sabbath o Misfits.

Este martes 14 de octubre, el Parque del Estadio Nacional será escenario de la séptima visita a Chile de Guns N' Roses, en el marco de etapa latina de su gira "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", que comenzó el 1 de este mes en San José de Costa Rica, sumando shows en San Salvador, Bogotá y Medellín.

La gran mayoría de las canciones del concierto que está presentando Guns ya sonaron en 2022, cuando la banda estuvo en el Estadio Nacional, y en su periplo por el continente han ido variando algunos temas extras, como covers de Black Sabbath -"Sabbath Bloody Sabbath" y "Never Say Die"-, también de Misfits -"Attitude"- o propias como "Absurd", "Coma" o "Prostitute".

En las cuatro presentaciones anteriores, hay 23 creaciones que se repiten -más un solo del guitarrista Slah- y forman el corazón del show:

  1. "Welcome to the Jungle"
  2. "Bad Obsession"
  3. "Mr. Brownstone"
  4. "Chinese Democracy"
  5. "It's So Easy"
  6. "Live and Let Die"
  7. "Slither"
  8. "Estranged"
  9. "Pretty Tied Up"
  10. "Rocket Queen"
  11. "Yesterdays"
  12. "Knockin' on Heaven's Door"
  13. "Don't Cry"
  14. "Double Talkin' Jive"
  15. "Civil War"
  16. "You Could Be Mine"
  17. "Hard Skool"
  18. "Sweet Child o' Mine"
  19. "November Rain"
  20. "Wichita Lineman"
  21. "Patience"
  22. "Nightrain"
  23. "Paradise City"

