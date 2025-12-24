Diputados RN instan al Gobierno a priorizar proyectos de seguridad en enero

Un grupo de diputados de RN instó al Gobierno a que, una vez que la actividad legislativa se reanude el 5 de enero, dé prioridad a los proyectos de seguridad pendientes, entre ellos, la comprometida reforma constitucional a Gendarmería.

Durante la última jornada, Frank Sauerbaum, Diego Schalper y Eduardo Durán abordaron el tema en La Moneda junto a los ministros de la Segpres, Seguridad Pública y Justicia, Macarena Lobos, Luis Cordero y Jaime Gajardo.

"Tenemos la convicción de que la prioridad de enero tiene que estar puesta en seguridad, y en ese sentido, hemos venido a plantear al Gobierno nuestra disposición de avanzar en mejorar el control carcelario", aseveró el diputado Schalper.

Considerando que "lo que ha puesto de manifiesto la llamada 'Operación Apocalipsis' es que hay un tremendo desafío en el tema del control carcelario", el objetivo de la cita fue "conocer los alcances del proyecto que van a ingresar en el tema", añadió.

El Ejecutivo pretende despachar esa reforma durante la actual legislatura, y por lo pronto, otros parlamentarios de derecha también han declarado preliminarmente su intención de aprobarla.

Lo anunciado la semana pasada por el Presidente Boric consiste en que Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública, y se convierta en una institución obediente, jerarquizada y no deliberante, es decir, sin asociaciones de funcionarios.

En la misma materia, el Gobierno también espera sacar adelante la Ley de Inteligencia en este último tramo, propuesta que lleva siete años en el Congreso y actualmente se discute en comisión mixta.

Por otro lado, la actual oposición impulsa proyectos de seguridad que no son parte de la agenda del Ejecutivo, como el que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país, y el que aumenta el techo de la pena para adolescentes que cometen delitos más graves.