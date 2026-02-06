Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Salud de Dee Snider obliga a cancelar gira de Twisted Sister

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda planeaba reunirse para celebrar sus 50 años de historia, incluso en Sudamérica.

 @twistedsisterofficial
La banda de hard rock y metal Twisted Sister anunció, "con pesar", que su gira de reunión y celebración de 50 años de carrera fue cancelada por la "repentina y no esperada renuncia" de su vocalista, Dee Snider.

El cantante enfrenta "una serie de problemas médicos", agregó el grupo en un comunicado.

Así, la representación de los guitarristas Jay Jay French y Eddie Ojeda explicó que debieron cancelar "todos los conciertos programados", que partían el 25 de abril en Sao Paulo.

Todas las actividades de Twisted Sister durante el verano en el Hemisferio Norte  fueron suspendidas y "el futuro del grupo se determinará en las próximas semanas".

Twisted Sister se presentó en Chile dos veces: en 2010 en el Teatro Caupolicán y en 2013 en el Movistar Arena, en el marco del festival The Metal Fest.

En portada