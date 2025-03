Shakira pudo realizar su concierto de Buenos Aires: "Han sido semanas difíciles"

La cantante colombiana Shakira logró concretar su primer concierto en Buenos Aires este viernes 7 de marzo con su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour".

Esto ocurrió luego de una serie de cancelaciones de sus presentaciones en Perú, Colombia y Chile, que dejó a miles de personas sin poder ver a Shakira debido a "problemas técnicos" con el escenario de la artista, situación por la que el Sernac evalúa una demanda colectiva.

Cabe recordar que luego de las cancelaciones, Shakira cantó para sus fans que la esperaban a las afueras del hotel Mandarín Oriental en Santiago.

Al inicio de su presentación en Buenos Aires , "La Loba" reflexionó sobre los difíciles momentos que le ha tocado vivir y aseguró que "la vida no es perfecta".

"Estos últimos años no han sido nada fáciles para mí, tampoco estas últimas semanas, pero es que la vida no es perfecta, y eso es lo que les digo a mis hijos. De las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto", dijo.

"Nosotras, después de cada caída, nos levantamos cada vez un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más 'triple M'. Y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, nos ponemos a trabajar y facturamos", agregó.

#Shakira volvió al ruedo y se presentó en la noche del viernes en Buenos Aires. La cantante colombiana aprovechó para explicar que viene pasando por momentos difíciles, que incluyen la suspensión en las últimas semanas de shows en Lima, Medellín y Santiago de Chile. pic.twitter.com/2YeJshoc4I

— RollingStoneAr (@RollingStoneAr) March 8, 2025