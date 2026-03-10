Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

AC/DC en Chile en 2026: Este es el setlist de canciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las leyendas australianas se presentarán este 11 y 15 de marzo en el país.

AC/DC en Chile en 2026: Este es el setlist de canciones
Este miércoles 11 y domingo 15 de marzo la banda AC/DC concretará su regreso a Chile con dos conciertos en el Parque Estadio Nacional.

El retorno de los australianos se produce 35 años después de su primera y única visita al país. En esta ocasión llegan en el marco de su gira "Power Up Tour", la cual ya pasó por Brasil con tres shows en la ciudad de Sao Paulo.

Durante 2025 Angus Young y compañía ya presentaron este espectáculo en Estados Unidos y buena parte de Europa.

El set consiste en 21 canciones que recorren su amplia discografía y que incluye temas de su último álbum "PWR/UP" (2020).

Setlist de AC/DC en Chile

  • If You Want Blood (You've Got It)
  • Back in Black
  • Demon Fire
  • Shot Down in Flames
  • Thunderstruck
  • Have a Drink on Me
  • Hells Bells
  • Shot in the Dark
  • Stiff Upper Lip
  • Highway to Hell
  • Shoot to Thrill
  • Sin City
  • Jailbreak
  • Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  • High Voltage
  • Riff Raff
  • You Shook Me All Night Long
  • Whole Lotta Rosie
  • Let There Be Rock
  • T.N.T.
  • For Those About to Rock (We Salute You)

En portada