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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Agnostic Front se suma al Epic Rock Fest: También estará Stone Temple Pilots

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se realizará en mayo de 2027.

Agnostic Front se suma al Epic Rock Fest: También estará Stone Temple Pilots
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El festival Epic Rock Fest anunció la incorporación de la banda estadounidense Agnostic Front a su edición de 2027.

El grupo es el segundo anuncio del evento tras la confirmación de Stone Temple Pilots como uno de los platos fuertes del certamen.

Además de rock en vivo, el evento promete mezclarse con la cultura callejera, los tatuajes y el mundo del skate, además de otras iniciativas.

Epic Rock Fest se realizará el próximo 22 de mayo en el Club Hípico de Santiago. Las entradas se pueden adquirir a través de Passline a un valor de $40.000.

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