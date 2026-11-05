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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Ana Gabriel agota concierto en Chile y suma segundo show para 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La mexicana visitará Santiago en abril.

Ana Gabriel agota concierto en Chile y suma segundo show para 2027
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La cantante Ana Gabriel sumó un segundo concierto en Chile luego de agotar la fecha que había anunciado para el 14 de abril de 2027 en el Santander Arena.

La intérprete de "Quién Como Tú" volverá al país a tres años de su última actuación y lo hará en el marco de su nueva gira "Claro de Luna".

Esta nueva presentación de Ana Gabriel quedó agendada para el 17 de abril en el Santander Arena.

Las entradas se pondrán a la venta a las 11:00 horas de este jueves 5 de noviembre en Puntoticket.

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