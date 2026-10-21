Ana Gabriel retorna a Chile en 2027: Fecha, recinto y entradas

La cantante Ana Gabriel anunció su regreso a Chile a tres años de sus últimas presentaciones en el país.

En esta ocasión la mexicana traerá una gira titulada "Claro de luna", la cual promete convertirse en "una de sus giras más emotiva e inolvidable hasta la fecha", según un comunicado del evento.

El recorrido de Ana Gabriel comenzará en febrero de 2027 con varios shows en México, para luego desembarcar en Sudamérica.

"Chilito, pronto juntos de nuevo", señaló la artista en sus redes sociales.

Fecha y recinto

El show de Ana Gabriel en Chile se realizará el 14 de abril de 2027 en el Santander Arena. Las entradas se podrán adquirir en el sistema Puntoticket desde este miércoles 4 de noviembre.