Atarashii Gakko! antes de la gira latinoamericana que las trae a Chile: "Parece un sueño"

Después de vivir una "energía desbordante" en su anterior paso por México, la banda femenina japonesa Atarashii Gakko! se prepara para su primer tour por Latinoamérica en diciembre, en el que actuarán ante el público mexicano de nuevo y, por primera vez, en Chile y Brasil, en lo que les "parece un sueño".

El cuarteto, que fusiona pop con elementos de otros géneros y se caracteriza por unas expresivas coreografías en sus uniformes escolares, aseguró en una entrevista con EFE en Tokio que "jamás" habrían imaginado actuar en Latinoamérica.

"Parece algo que solo podría existir en un sueño, pero ahora estamos totalmente preparadas", expresó Suzuka, la vocalista principal, mientras que Mizyu aseguró que ni siquiera se imaginaba saliendo de su país natal para actuar.

Rin agregó que tiene "muchas ganas" de ir a conocer al público latinoamericano, y Kanon manifestó que sus fans han estado esperando su llegada con mucha ilusión y le hace muy feliz que su música resuene incluso "desde tan lejos".

"Lo damos todo en cada actuación en vivo"



A pesar de la barrera del idioma, AG! trasciende fronteras a través de su expresión física. "Nos centramos en la sinergia que surge con el público en ese preciso instante, asumiendo que, en cualquier parte del mundo, una actuación en directo es una experiencia impredecible y única", declaró Rin.

"Ya sea en Japón o en el extranjero, nuestro enfoque sigue siendo el mismo: lo damos todo en cada actuación en vivo. Con la energía de cada momento y entregarnos por completo, logramos conectar con la gente, más allá de las barreras lingüísticas", añadió.

No obstante, desde que empezaron a actuar en el extranjero decidieron poner mucho énfasis en aprender frases en cada idioma para sus intervenciones ante el público. Más allá de eso, confían en el "estilo único" que han construido en las escenografías desarrolladas en Tokio.

Con la idea de acercarse a sus seguidores en países de habla hispana, Atarashii Gakko! lanzó en 2022 una versión en español de "Free Your Mind" junto al productor estadounidense con orígenes mexicano-japoneses Money Mark. Y, "sin duda", incluirán la canción, que "sigue siendo muy importante" para ellas, en esta gira.

Las artistas sostuvieron que "sorprendentemente" el español suena parecido al japonés por lo que fue "bastante divertido aprenderlo", puesto que, para ellas, la letra fluye con ritmo.

Una canción que las popularizó más allá de Japón

El éxito mundial de esta banda, que debutó en Japón hace casi una década cuando eran adolescentes, explotó con la canción "Otonablue" (2020), que se volvió un fenómeno masivo en redes sociales varios años después.

Esta canción les llevó a estrenarse en la televisión estadounidense, a participar en festivales como Coachella y a emprender sus primeras giras, con un concierto en el Primavera Sound de Barcelona de 2024 que marcó el inicio de su tour por Europa y Asia.

Para ellas, estos hitos fueron parte de un impulso gradual, una sensación de que "algo estaba despegando", lo que en un principio les dejó desconcertadas. Pero lo que las mantuvo a flote, aseguró Mizyu, fue seguir haciendo conciertos en directo.

"Me hace muy feliz ver que se han tomado el tiempo de aprender la letra (de 'Otonablue') en japonés. Para nosotras, fue el detonante de muchísimas cosas", concluyó Kanon.

Mizyu, Rin, Suzuka y Kanon agendaron su debut en Chile para el próximo 3 de diciembre, en el Teatro Caupolicán.