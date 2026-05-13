El fenómeno japonés Atarashii Gakko! aterriza por primera vez en Chile

El cuarteto japonés femenino Atarashii Gakko! aterrizará por primera vez en Chile en el marco de su gira latinoamericana, trayendo a nuestro país su enérgica combinación de jazz, rock y hip-hop con explosivas coreografías.

Mizyu, Rin, Suzuka y Kanon agendaron su debut en nuestro país para el próximo 3 de diciembre, en el Teatro Caupolicán.

De esta manera, aquella fecha se transformará en un verdadero choque de bandas japonesas en suelo nacional, pues el mismo día tendrán lugar las presentaciones del grupo Versailles, en el Teatro Coliseo, y del fenómeno del "kawaii metal" Babymetal, en el Movistar Arena.

Venta de entradas

Desde la productora Fauna confirmaron que la venta de entradas será mediante el sistema Puntoticket, con una venta general que comenzará este viernes 15 de mayo, a las 10:00 horas.

Los precios de los tickets van desde los 38 mil a los 75 mil pesos, sin incluir cargo por servicio.