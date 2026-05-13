Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago18.6°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

El fenómeno japonés Atarashii Gakko! aterriza por primera vez en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuarteto femenino se presentará en nuestro país el mismo día de Babymetal y Versailles.

El fenómeno japonés Atarashii Gakko! aterriza por primera vez en Chile

Mizyu, Rin, Suzuka y Kanon encabezarán su primera gira latinoamericana.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cuarteto japonés femenino Atarashii Gakko! aterrizará por primera vez en Chile en el marco de su gira latinoamericana, trayendo a nuestro país su enérgica combinación de jazz, rock y hip-hop con explosivas coreografías.

Mizyu, Rin, Suzuka y Kanon agendaron su debut en nuestro país para el próximo 3 de diciembre, en el Teatro Caupolicán.

De esta manera, aquella fecha se transformará en un verdadero choque de bandas japonesas en suelo nacional, pues el mismo día tendrán lugar las presentaciones del grupo Versailles, en el Teatro Coliseo, y del fenómeno del "kawaii metal" Babymetal, en el Movistar Arena.

Venta de entradas

Desde la productora Fauna confirmaron que la venta de entradas será mediante el sistema Puntoticket, con una venta general que comenzará este viernes 15 de mayo, a las 10:00 horas.

Los precios de los tickets van desde los 38 mil a los 75 mil pesos, sin incluir cargo por servicio.

Imagen foto_00000002

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada