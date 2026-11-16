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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Brad Mehldau, figura del piano jazz, agenda concierto en Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El músico estadounidense Brad Mehldau, reconocido pianista y considerado influyente figura del jazz contemporáneo, se presentará en Chile durante 2027, en un formato de trío.

Con tres décadas de trayectoria, Mehldau cuenta con una extensa discografía, que incluye trabajos solistas, colaboraciones con otros destacados músicos y exploraciones que cruzan el jazz con la música clásica y experimental.

El show -con entradas en Ticketmaster- será el 16 de mayo en el Teatro Nescafé, y contempla la presencia del contrabajista Larry Grenadier y el baterista Marcus Gilmore.

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