Kast sobre sus antiguos calificativos a Ho Chi Minh: "Quien habló en ese momento era el candidato"

Tras dejar una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh en Vietnam, el Presidente José Antonio Kast afirmó que sus antiguas críticas hacia el histórico líder de ese país se dieron en el contexto de una candidatura, mientras que hoy en día encabeza una visita de Estado.

Al cierre de su primera jornada de actividades en ese territorio, la prensa consultó al Mandatario si el gesto implica un aprendizaje de su parte tras haber cuestionado, en su momento, a la expresidenta Michelle Bachelet por haber hecho lo mismo en noviembre de 2017.

Respondiendo a un tuit de la entonces Jefa de Gobierno, en el que calificaba a Ho Chi Minh como uno de sus "líderes favoritos", Kast apuntó: "23 años duró la dictadura de Ho Chi Mihn. Sólo en las Matanzas del Hué, murieron más de 2.000 personas a manos del Vietcong, grupo fundado por Ho Chi Mihn que por si soló asesinó a más de 30.000 civiles en Vietnam".

Posteriormente, en septiembre de 2020, el ahora Presidente publicó: "Muchos horrorizados por el supuesto uso político del 'Derecho de vivir en paz' de Victor Jara, olvidan que la canción es en verdad un homenaje al genocida de Ho Chi Minh que asesinó a millones de vietnamitas y camboyanos en su sangrienta dictadura y su influencia en Asia".

"Quien habló en ese momento era el candidato. Hoy día, represento a una nación, y como gobernante de una nación, me debo a las relaciones de Estado", sentenció Kast este lunes.

Según el Mandatario, recientemente abordó el asunto con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "con quien tuvimos diferencias desde el punto de vista político, pero tanto él como yo dijimos que las relaciones de Estado no se confunden con lo que uno pueda haber dicho de candidato".

"Yo me siento orgulloso de representar a nuestra nación, y por eso hice el énfasis en que ésta es una visita de Estado: no es la visita de un Gobierno ni de un candidato", insistió el exmilitante republicano.

"Las encuestas no son la guía absoluta de lo que hago"

Por otro lado, respecto de una nueva caída de la aprobación de su figura, que se situó en 18% en el último sondeo de Criteria, afirmó: "Siempre he sido respetuoso de las encuestas, pero nunca han sido la guía absoluta de lo que he realizado en política".

Asimismo, el Mandatario descartó que tal baja se deba a las acciones de su gabinete, como ha sido la lectura de varios en su comitiva parlamentaria, puesto que "las responsabilidades son de quien habla más que del equipo, porque al final, es uno quien toma una decisión que va en un sentido o en otro".

"En cuanto a las encuestas, puedo entender la situación que viven muchos compatriotas: momentos difíciles de desempleo, de alza del costo de la vida. Pero seguimos trabajando día a día para ir mejorando las condiciones para que nuestro país salga adelante. Y tenemos esa esperanza, ese optimismo, de que el próximo será un buen año para nuestra nación", aseveró.

En esa línea, destacó algunas medidas que el Ejecutivo considera positivas, como la baja de ciertos impuestos contenida en la Ley de Reconstrucción, por cuanto "da garantías para las grandes inversiones extranjeras".

"No corresponde compararse con otros gobiernos"

Por último, el Mandatario se refirió a quienes afirman que, al respaldar al titular de Justicia, Fernando Rabat, en medio del escándalo por la rebaja de condenas, repite el mismo error que su antecesor Gabriel Boric, quien no removió oportunamente de su cargo al entonces ministro Giorgio Jackson, cuando se vio salpicado por el caso convenios.

"Creo que no corresponde compararse con otros gobiernos. Cada presidente tuvo un liderazgo distinto (...), cada uno conformó sus equipos y estableció con quiénes quería trabajar ese proyecto político que le planteó a la ciudadanía", observó Kast, antes de asegurar que "hemos generado un muy buen equipo de trabajo".

Con todo, reiteró que "por ahora no tengo considerado ajustes en el gabinete, y tampoco tengo considerado solicitarle algún cambio al ministro de Justicia. Y espero que las cosas se vayan aclarando como se ha hecho hasta ahora".