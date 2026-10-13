BTS en Chile: alcalde Sichel aclara estado del Estadio Nacional tras las lluvias

A raíz de las fuertes lluvias que han afectado a la Región Metropolitana, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, aclaró el estado del Estadio Nacional para la realización del primer concierto de BTS en Chile.

En conversación con 24 Horas, el edil explicó que, tras las precipitaciones y la difusión de imágenes de sectores inundados del recinto, se comunicó con la productora para conocer la situación del lugar.

"El coliseo no sufrió ningún impacto de acceso, así que no hay novedad respecto al concierto", señaló Sichel, quien precisó que las zonas afectadas corresponden al polideportivo y algunas canchas exteriores.

¿Se mantienen los conciertos de BTS en Chile?

El alcalde confirmó que, hasta el momento, los espectáculos siguen programados con normalidad, aunque advirtió que será necesario observar cómo evolucionan las condiciones meteorológicas durante la noche.

"El recital sigue funcionando normalmente. Hay que ver cómo está el clima acá hoy en la noche", sostuvo la autoridad, en referencia a las presentaciones que BTS realizará este miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional.

La primera presentación del grupo surcoreano en Santiago está programada para este miércoles a las 20:00 horas, en el marco de su gira mundial "ARIRANG World Tour".