BTS en Chile: descartan lluvias para los conciertos en el Estadio Nacional

Los conciertos de BTS en Chile se realizarán sin lluvias en el pronóstico del tiempo, según la última actualización meteorológica para Santiago, que anticipa condiciones favorables para las tres presentaciones programadas en el Estadio Nacional.

En el matinal "Tu Día" de Canal 13, la meteoróloga Michelle Adam actualizó el pronóstico para este miércoles 14 de octubre y explicó que no se esperan precipitaciones durante el primer concierto de la banda surcoreana.

Sin embargo, la especialista advirtió que existe una baja probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde: "No se ve lluvia, no se prevé. Lo que sí puede pasar, hay una baja probabilidad, pero está presente... Entre las 15 y las 19 horas podría haber alguna tormenta eléctrica, se pueden escuchar algunos truenos", señaló.

¿Cómo estará el tiempo para los otros conciertos de BTS?

Para el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, Adam anticipó condiciones favorables y descartó la posibilidad de precipitaciones para las otras dos presentaciones del grupo en Santiago. "Para el segundo y tercer concierto no se ve ninguna probabilidad de lluvia, van a tener condiciones ideales", afirmó.

BTS llega por tercera vez al país con su gira mundial "ARIRANG World Tour", con conciertos programados para las 20:00 horas en el Estadio Nacional durante las tres jornadas.