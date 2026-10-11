BTS en Chile: horarios, setlist y todo lo que debes saber para los conciertos en el Estadio Nacional

BTS regresará a Chile con tres conciertos en el Estadio Nacional, programados para el miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, en el marco de su gira mundial "Arirang World Tour".

A pocos días de las presentaciones, DG Medios publicó una guía con información para los asistentes, que incluye los horarios de cada jornada, las condiciones de ingreso al recinto, los elementos autorizados y las recomendaciones para organizar el traslado.

¿A qué hora son los conciertos de BTS en Chile?

Según la información difundida por la productora, estos son los horarios que deben considerar los asistentes para las tres fechas:

10:00 horas: check-in VIP.

11:30 a 18:30 horas: funcionamiento de la Army Zone.

14:00 horas: ingreso al Parque Estadio Nacional.

16:30 horas: apertura de puertas del Coliseo.

18:30 horas: inicio del show del DJ local.

20:00 horas: inicio del concierto de BTS.

No obstante, la programación podría presentar modificaciones, por lo que se recomienda revisar las actualizaciones de los canales oficiales antes de asistir.

¿Qué canciones cantará BTS en Chile?

Si bien el septeto ha mantenido el mismo setlist durante la gira, con canciones de distintas etapas de su carrera, el repertorio en Chile tendrá variaciones en los espacios destinados a las dos canciones sorpresa.

Hooligan

Aliens

Run BTS

They Don't Know 'Bout Us

Like Animals

Fake Love

Swim

Merry Go Round

2.0

Normal

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

Canción sorpresa 1

Canción sorpresa 2

Please

Into the Sun

Qué llevar y qué no

De acuerdo a la guía, se permitirá el ingreso con bolsos de hasta 30 por 60 centímetros, botellas plásticas vacías de hasta 500 mililitros y baterías portátiles de hasta 20.000 mAh. También estarán autorizados los light sticks oficiales, cámaras no profesionales, carteles de hasta 28 por 43 centímetros sin palos, protectores solares y cosméticos de hasta 100 mililitros que no sean aerosol, además de cojines para asientos, ventiladores de mano y paraguas pequeños.

En cambio, estará prohibido ingresar con trípodes, selfie sticks, cámaras profesionales, GoPro, tablets, sillas, reposeras y objetos con ruedas. Tampoco se permitirá el acceso con alimentos o bebidas del exterior, botellas de vidrio o metal, cascos, punteros láser, fuegos artificiales, alcohol, cigarrillos, vapeadores, encendedores ni aerosoles.

La organización recomienda revisar las restricciones antes de asistir para evitar inconvenientes durante los controles de seguridad.

Entradas y recomendaciones para ingresar

Las entradas estarán disponibles en la aplicación Quentro y no se aceptarán capturas de pantalla como reemplazo del ticket digital. Cada asistente deberá presentar su propia entrada y un documento de identidad físico vigente, como cédula, pasaporte o DNI, o la cédula digital del Registro Civil con un código QR verificable.

El ingreso está permitido desde los seis años, mientras que los menores de 16 deberán asistir acompañados de un adulto responsable. Además, la transferencia o renominación de entradas podrá realizarse hasta las 16:00 horas del día de cada concierto, por una sola vez por ticket.

¿Cómo llegar al Estadio Nacional?

Una de las alternativas más directas para llegar al Estadio Nacional es el Metro de Santiago, a través de la estación Estadio Nacional de la Línea 6, ubicada junto al recinto.

En tanto, para facilitar el regreso tras los conciertos, Metro extenderá su funcionamiento hasta las 00:00 horas los días 14, 16 y 17 de octubre. Durante ese horario, las estaciones habilitadas para ingresar serán Estadio Nacional (Línea 6), Ñuñoa (líneas 3 y 6) y Ñuble (líneas 5 y 6), mientras que otras estaciones de las líneas 3, 5 y 6 estarán disponibles únicamente para salir de la red.

El recinto no contará con estacionamientos para los asistentes, por lo que se recomienda priorizar el transporte público. También habrá alternativas Park and Ride en Mallplaza Egaña y Mallplaza Vespucio para quienes prefieran dejar su vehículo y continuar el trayecto en Metro.

Army Zone y venta anticipada de merchandising

La Army Zone funcionará de 11:30 a 18:30 horas durante los tres días, con acceso por la entrada F, ubicada en avenida Pedro de Valdivia con Las Encinas. Los requisitos específicos para participar se informarán a través de Weverse.

En tanto, la venta anticipada de merchandising está programada para este lunes 12 de octubre, entre las 09:00 y las 19:00 horas, por el acceso A de avenida Grecia. No será necesario tener entrada al concierto, pero sí reservar un cupo gratuito mediante Ticketmaster; cada código QR permitirá el ingreso de hasta dos personas y los pagos se realizarán con tarjeta.

Los detalles actualizados sobre accesos, restricciones y servicios pueden revisarse en los canales oficiales de DG Medios.