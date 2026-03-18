De Metallica a U2: Prioridad por el deporte pone en riesgo shows en el Nacional

Una serie de conciertos internacionales está en vilo luego de que el Ministerio del Deporte pusiera nuevas condiciones para la utilización del Estadio Nacional.

De acuerdo a un reportaje de La Tercera, la entidad comandada por la ministra Natalia Ducó puso a las actividades deportivas como prioridad para usar las instalaciones del recinto por sobre cualquier otro uso.

"Hoy esa prioridad se está concretando a través de una planificación anticipada y coordinada de la agenda del recinto, donde los calendarios deportivos, tanto de alto rendimiento como de eventos internacionales, se definen como base para cualquier otra actividad", aseguraron desde el Instituto Nacional de Deportes (IND).

En esa línea recalcaron que "las solicitudes para espectáculos masivos, como conciertos, deben ajustarse a esa programación y a las condiciones técnicas necesarias para resguardar la infraestructura deportiva".

Según publica el periódico las productoras de conciertos ya ingresaron solicitudes para usar el Estadio Nacional en presentaciones de la banda Metallica, el grupo k-pop BTS, el trío Rush y el grupo U2, cuya visita se proyecta para el 2027.

Por ahora todas esas peticiones se encuentran en evaluación, por lo que estos espectáculos no han podido ser confirmados. Para este año el Estadio Nacional tiene agendados los shows de Cris MJ el 17 de abril, Andrea Bocelli el 20 de abril y Iron Maiden el 31 de octubre y 1 de noviembre.