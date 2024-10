El cuarteto This Will Destroy You debutará en Chile

La banda estadounidense de post rock This Will Destroy You debutará en Chile con un show programado para el 28 de enero de 2025 en el Club Chocolate, en el que además se presentará como invitado especial el multiintrumentista Jesse Beaman.

Las entradas para ver al cuarteto instrumental nacido en Texas están a la venta a través de Puntoticket, con un valor general de 36.800 pesos.