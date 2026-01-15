El trío femenino Horsegirl debutará en Chile

Con el disco "Phonetics On and On" y el EP "Julie In Twos" editados recién en 2025 llegará a Chile el trío femenino de indie rock Horsegirl, que debutará en el país con un show el 28 de mayo próximo.

El evento, en el Club Chocolate, mostrará cómo Nora Cheng (guitarra, bajo y voz), Penelope Lowenstein (guitarra, bajo y voz) y Gigi Reece (batería) han logrado retomar el sonido vinculado a clásicos como Sonic Youth y Dinosaur Jr.

Las entradas, a la venta a través de Puntoticket, tienen un valor de 41.400 pesos general.