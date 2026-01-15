Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

El trío femenino Horsegirl debutará en Chile

Autor: Redacción Cooperativa

Las estadounidenses lanzaron un disco y un EP durante el año 2025.

El trío femenino Horsegirl debutará en Chile
Con el disco "Phonetics On and On" y el EP "Julie In Twos" editados recién en 2025 llegará a Chile el trío femenino de indie rock Horsegirl, que debutará en el país con un show el 28 de mayo próximo.

El evento, en el Club Chocolate, mostrará cómo Nora Cheng (guitarra, bajo y voz), Penelope Lowenstein (guitarra, bajo y voz) y Gigi Reece (batería) han logrado retomar el sonido vinculado a clásicos como Sonic Youth y Dinosaur Jr.

Las entradas, a la venta a través de Puntoticket, tienen un valor de 41.400 pesos general.

