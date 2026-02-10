Enrique Bunbury regresa a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
El ex Héroes del Silencio estrenará su nuevo disco "De un siglo anterior" en abril.
El cantante Enrique Bunbury anunció su regreso a Chile en el marco de su "Mutaciones Tour 2026", con la cual recorrerá Latinoamérica y España.
La gira de Bunbury se dará en el marco de la salida de su próximo disco "De un siglo anterior" que se estrenará el 17 de abril y que marcará su décimo sexta producción musical como solista.
"El artista recorre la independencia de la misión de cada uno y reivindica la curiosidad y el aprendizaje para avanzar sin renunciar a si mismo, aceptando todas las consecuencias. Un trabajo donde los ritmos latinos se hermanan con la electricidad de las guitarras, encontrándose, jugando y cohabitando un mismo territorio, con el sello característico de Enrique Bunbury", señala un comunicado de producción.
El regreso de Enrique Bunbury a Chile está fijado para el lunes 9 de noviembre en el Movistar Arena.
Las entradas ya se encuentran disponibles en sistema Puntoticket.