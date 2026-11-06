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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Festival de música infantil anuncia shows gratuitos: Ciudades y fechas confirmadas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

FestiCRIN 2026 tendrá diversas funciones entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre.

Festival de música infantil anuncia shows gratuitos: Ciudades y fechas confirmadas
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El FestiCRIN 2026 (Festival Nacional de Música para la Infancia) anunció los shows gratuitos que ofrecerá en diversas ciudades de Chile entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre.

Todo comenzará este sábado 7 de noviembre a las 14:30 horas en el Museo Artequín de Viña del Mar con la primera fecha de FestiCRIN. Allí agrupaciones infantiles como Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros animarán la jornada.

"Queremos que FestiCRIN no solo sea un escenario para la música nacional, sino un espacio fundamental para la promoción de los derechos de las niñas y niños y un punto de encuentro para las familias", destacó Daniela Guzmán, Directora ejecutiva de CRIN Chile.

Estas son las cinco fechas gratuitas de FestiCRIN para fines de 2026:

Viña del Mar

  • Sábado 7 de noviembre.
  • 14:30 a 18:30 horas.
  • Museo Artequin Viña del Mar, (Alcalde Prieto Nieto 500, Parque Quinta Vergara, Viña del Mar).
  • Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros.

La Pintana

  • Domingo 15 de noviembre.
  • 15:30 a 19:00 horas.
  • Parque Mapuhue, La Pintana.
  • Sinergia Kids, Guaypes Club, Los Pentagrama, Huichipirichi y La Cantarida.

Santiago

  • Sábado 28 de noviembre.
  • 16:00 a 19:00 horas.
  • GAM (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago, Región Metropolitana).
  • Wachún, Despertando las neuronas y Diana Reds and family for children.

Rancagua

  • Sábado 5 de diciembre.
  • 15:30 a 19:00 horas.
  • Casa de la Cultura, Rancagua, O'Higgins.
  • Hola Flinko, Acuarela, Babadú, Huichipirichi y Jugando, Cantando y Hablando Voy Pensando.

Cerro Navia

  • Sábado 12 de diciembre
  • 16:00 a 20:00 horas.
  • CAD Digna Rosa, Resbalón 1685, Cerro Navia.
  • Epewtufe, Musicanciones, Acuarela, Babadú y Los Frutantes.

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