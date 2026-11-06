Festival de música infantil anuncia shows gratuitos: Ciudades y fechas confirmadas
FestiCRIN 2026 tendrá diversas funciones entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre.
FestiCRIN 2026 tendrá diversas funciones entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre.
El FestiCRIN 2026 (Festival Nacional de Música para la Infancia) anunció los shows gratuitos que ofrecerá en diversas ciudades de Chile entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre.
Todo comenzará este sábado 7 de noviembre a las 14:30 horas en el Museo Artequín de Viña del Mar con la primera fecha de FestiCRIN. Allí agrupaciones infantiles como Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros animarán la jornada.
"Queremos que FestiCRIN no solo sea un escenario para la música nacional, sino un espacio fundamental para la promoción de los derechos de las niñas y niños y un punto de encuentro para las familias", destacó Daniela Guzmán, Directora ejecutiva de CRIN Chile.
Estas son las cinco fechas gratuitas de FestiCRIN para fines de 2026: