Festival de música infantil anuncia shows gratuitos: Ciudades y fechas confirmadas

El FestiCRIN 2026 (Festival Nacional de Música para la Infancia) anunció los shows gratuitos que ofrecerá en diversas ciudades de Chile entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre.

Todo comenzará este sábado 7 de noviembre a las 14:30 horas en el Museo Artequín de Viña del Mar con la primera fecha de FestiCRIN. Allí agrupaciones infantiles como Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros animarán la jornada.

"Queremos que FestiCRIN no solo sea un escenario para la música nacional, sino un espacio fundamental para la promoción de los derechos de las niñas y niños y un punto de encuentro para las familias", destacó Daniela Guzmán, Directora ejecutiva de CRIN Chile.

Estas son las cinco fechas gratuitas de FestiCRIN para fines de 2026:

Viña del Mar

Sábado 7 de noviembre.

14:30 a 18:30 horas.

Museo Artequin Viña del Mar, (Alcalde Prieto Nieto 500, Parque Quinta Vergara, Viña del Mar).

Los Patapelá, Volantín, Zapatito Cochinito, Banda Porota e Hilda Cristy y los sombreros.

La Pintana

Domingo 15 de noviembre.

15:30 a 19:00 horas.

Parque Mapuhue, La Pintana.

Sinergia Kids, Guaypes Club, Los Pentagrama, Huichipirichi y La Cantarida.

Santiago

Sábado 28 de noviembre.

16:00 a 19:00 horas.

GAM (Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago, Región Metropolitana).

Wachún, Despertando las neuronas y Diana Reds and family for children.

Rancagua

Sábado 5 de diciembre.

15:30 a 19:00 horas.

Casa de la Cultura, Rancagua, O'Higgins.

Hola Flinko, Acuarela, Babadú, Huichipirichi y Jugando, Cantando y Hablando Voy Pensando.

Cerro Navia